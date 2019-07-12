Мадуро и Гауйдо помирились

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Венесуэльский президент Николас Мадуро и лидер оппозиции республики Хуана Гуайдо нашли компромисс и решили постоянно вести диалог о мире. Об этом сообщил глава венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны договорились говорить о мире и объявили о готовности работать вместе.

«Мы договорились... работать вместе ради обеспечения мира в стране», — отметил Родриге.

Однако в настоящее время детальные подробности переговоров Мадуро и Гуайдо засекречены по просьбе президента.

Ранее сообщалось, что Гуайдо согласился на переговоры с Мадуро.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.