Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, Трамп планирует добиться от каждого министерства и управления федеральной власти данных о гражданстве жителей.
«Они должны передать все имеющиеся в их распоряжении записи немедленно», — потребовал Трамп.
Также он рассказал, что предлагал обойтись без указа и включить в перепись населения в 2020 году графу о гражданстве, но ничего не вышло.
Трамп пообещал заглянуть «под каждый камень» и узнать, сколько в стране осталось американцев.
Ранее сообщалось, что Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения.