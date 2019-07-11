Стало известно, что Меркель шептала во время приступа
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
До этого стало известно, что в четверг, 10 июля, Меркель в третий раз затрясло на публичном мероприятии во время прибытия премьер-министра Финляндии Антти Ринне.
На кадрах видно, как дрожащая Меркель что-то бормочет во время приступа.
По словам эксперта, канцлер повторяет фразу «я справлюсь».
Ранее сообщалось, что из-за дрожи Меркель был нарушен регламент.
Кроме того, сама канцлер отметила, что чувствует себя хорошо и заверила в своей работоспособности.