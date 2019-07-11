Стало известно, что Меркель шептала во время приступа

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Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.

До этого стало известно, что в четверг, 10 июля, Меркель в третий раз затрясло на публичном мероприятии во время прибытия премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

На кадрах видно, как дрожащая Меркель что-то бормочет во время приступа.

По словам эксперта, канцлер повторяет фразу «я справлюсь».

Ранее сообщалось, что из-за дрожи Меркель был нарушен регламент.

Кроме того, сама канцлер отметила, что чувствует себя хорошо и заверила в своей работоспособности.