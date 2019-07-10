Грузины возмутились обещанием главы «Рустави 2» ссать на вино и минералку
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Пользователи соцсетей сочли неприемлемыми слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамия, передает «Sputnik Грузия».
По словам жителей Грузии он оскорбил поставщиков грузинского вина и минералки в Россию.
«Ему, конечно, плевать при такой зарплате! Плевать и на страну, и на людей», — пишет Нино Джапаридзе.
Многие написали, что Гвамария так выражается только потому, что речь не идет про его бизнес.
Кто-то просто счел, что «идиотизм крепчает».
Между тем, подписчики самого Ники Гварамии согласились с его мнением.
Ранее гендеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию. Позже выяснилось, что он «ссать хотел» на «Боржоми», вино и «Набеглави».