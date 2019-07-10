Грузины возмутились обещанием главы «Рустави 2» ссать на вино и минералку

Пользователи соцсетей сочли неприемлемыми слова гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамия, передает «Sputnik Грузия».

По словам жителей Грузии он оскорбил поставщиков грузинского вина и минералки в Россию.

«Ему, конечно, плевать при такой зарплате! Плевать и на страну, и на людей», — пишет Нино Джапаридзе.

Многие написали, что Гвамария так выражается только потому, что речь не идет про его бизнес.

Кто-то просто счел, что «идиотизм крепчает».

Между тем, подписчики самого Ники Гварамии согласились с его мнением.

Ранее гендеральный директор телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию. Позже выяснилось, что он «ссать хотел» на «Боржоми», вино и «Набеглави».