Суд наложил арест почти на €122 млн Абызова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/941/12371941/upload-RIAN_5889439.HR-pic905-895x505-73402.jpg">

В Москве Басманный суд принял решение арестовать €121,7 млн на счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, соответствующее ходатайство следственных органов было удовлетворено 4 июля. В настоящее время оно не обжаловано.

Уточняется, что сумма арестованных средств в рублях составляет примерно 8,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Абызова не пустили под домашний арест.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.