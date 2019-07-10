Суд наложил арест почти на €122 млн Абызова
В Москве Басманный суд принял решение арестовать €121,7 млн на счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, соответствующее ходатайство следственных органов было удовлетворено 4 июля. В настоящее время оно не обжаловано.
Уточняется, что сумма арестованных средств в рублях составляет примерно 8,7 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Абызова не пустили под домашний арест.
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.