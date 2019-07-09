Увидевшей Путина девушке стало плохо
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Девушка увидела российского президента Владимира Путина в Екатеринбурге и чуть не потеряла сознание, сообщает Ura.ru в телеграмм-канале.
Путин приехал в Екатеринбург, чтобы провести встречу со студентами Уральского федерального университета.
Во время мероприятия, одной из девушек внезапно стало плохо и ее на руках вывели из аудитории.
Как отмечается, Путин, увидев это, попросим ей помочь и поискать доктора.
«Ничего страшного, я думаю», — добавил Путин.
Ранее сообщалось, что стоявшая возле экс-главы Украины Петра Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок.