Увидевшей Путина девушке стало плохо

Девушка увидела российского президента Владимира Путина в Екатеринбурге и чуть не потеряла сознание, сообщает Ura.ru в телеграмм-канале.

Путин приехал в Екатеринбург, чтобы провести встречу со студентами Уральского федерального университета.

Во время мероприятия, одной из девушек внезапно стало плохо и ее на руках вывели из аудитории.

Как отмечается, Путин, увидев это, попросим ей помочь и поискать доктора.

«Ничего страшного, я думаю», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что стоявшая возле экс-главы Украины Петра Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок.