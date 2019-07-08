Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС
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Вице-премьеру по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе отказали в допуске на киевский саммит Украина-ЕС, передает «Европейская правда».
По имеющейся информации, Климпуш-Цинцадзе не включили в список участников встречи, хотя она отвечает за данную тематику.
Согласно источникам, при попытке пройти в Мариинский дворец вице-премьера не пропустили. Теперь межправительственные договоры доверено подписывать первому вице-премьеру и министру экономического развития и торговли Степану Кубову.
Отмечается, что Климпуш-Цинцадзе считает виновником произошедшего украинского премьера Владимира Гройсмана.