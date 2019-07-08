Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьеру по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе отказали в допуске на киевский саммит Украина-ЕС, передает «Европейская правда».

По имеющейся информации, Климпуш-Цинцадзе не включили в список участников встречи, хотя она отвечает за данную тематику.

Согласно источникам, при попытке пройти в Мариинский дворец вице-премьера не пропустили. Теперь межправительственные договоры доверено подписывать первому вице-премьеру и министру экономического развития и торговли Степану Кубову.

Отмечается, что Климпуш-Цинцадзе считает виновником произошедшего украинского премьера Владимира Гройсмана.

Ранее сообщалось, что НАТО усилит поддержку Украины.