Британия расследует утечку писем с критикой Трампа
МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о письмах Дэррока, в которых он раскритиковал администрацию США и назвал американского лидера Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».
Как отмечается, МИД Британии намерен провести официальное расследование утечки.
При этом в Лондоне считают, что письма Дэррока не повлияют на отношению двух стран.
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на критику со стороны после Британии.