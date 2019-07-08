Британия расследует утечку писем с критикой Трампа

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МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о письмах Дэррока, в которых он раскритиковал администрацию США и назвал американского лидера Дональда Трампа «неумелым» и «некомпетентным».

Как отмечается, МИД Британии намерен провести официальное расследование утечки.

При этом в Лондоне считают, что письма Дэррока не повлияют на отношению двух стран.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на критику со стороны после Британии.