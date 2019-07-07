Россию призвали отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение РФ о признании независимости, сообщает РИА «Новости».

Автором проекта резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.

Документ поддерживает политику Грузии, рассматривая ее как нацеленную на мирное разрешение конфликта.

В РФ не однократно заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.