Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация. Этот момент попал на видео.
Они встретились в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.
Они пожали друг другу руки и пошли в зал.
У входа возникла заминка: Путин жестом руки предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим.
В итоге Путин вошел первым.
Ранее сообщалось, что эта встреча стала третьей. До это Путин и папа Франциск встречались дважды: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.