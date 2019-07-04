Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

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На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация. Этот момент попал на видео.

Они встретились в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.

Они пожали друг другу руки и пошли в зал.

У входа возникла заминка: Путин жестом руки предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим.

В итоге Путин вошел первым.

Ранее сообщалось, что эта встреча стала третьей. До это Путин и папа Франциск встречались дважды: в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.