В Италии хотят отплатить Путину за прошлогодний прием

Итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что отплатит президенту России Владимиру Путину, когда он приедет в Италию. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Конте, он все еще помнит прошлогодний его прием в Москве.

«Меня очень тепло встречали в Москве в октябре прошлого года», — добавил Конте.

Он подчеркнул, что намеревается «отплатить» Путину тем же итальянским гостеприимством.

Премьер рассказал, что планирует обсудить с главой России отношения двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин едет к экс-главе совета министров Италии Сильвио Берлускони.