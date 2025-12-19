Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году

Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что средний размер пенсии по инвалидности составит 17,1 тыс. рублей. Работающие пенсионеры будут получать 17,3 тыс. рублей, а неработающие — 17 тысяч рублей.

Агентство подчеркивает, что страховые пенсии граждан с 2026 года будут увеличены на 7,6%, а социальные — проиндексируют на 6,8%.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что пенсии для россиян, достигших 80-летнего возраста, а также для получивших инвалидность I группы, будут повышены с 1 января 2026 года. По словам парламентария, увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, размер которой в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Доплата устанавливается только по одному из двух оснований.

Согласно действующему законодательству, если пенсия уже была увеличена по одному основанию (например, при установлении инвалидности), повторного повышения при наступлении второго условия (80-летия) не последует.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.