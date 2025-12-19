На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван средний размер пенсии по инвалидности в России в 2026 году

РИА Новости: средний размер пенсии по инвалидности превысит 17 тысяч рублей
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя страховая пенсия по инвалидности в России в следующем году превысит 17 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что средний размер пенсии по инвалидности составит 17,1 тыс. рублей. Работающие пенсионеры будут получать 17,3 тыс. рублей, а неработающие — 17 тысяч рублей.

Агентство подчеркивает, что страховые пенсии граждан с 2026 года будут увеличены на 7,6%, а социальные — проиндексируют на 6,8%.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что пенсии для россиян, достигших 80-летнего возраста, а также для получивших инвалидность I группы, будут повышены с 1 января 2026 года. По словам парламентария, увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, размер которой в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Доплата устанавливается только по одному из двух оснований.

Согласно действующему законодательству, если пенсия уже была увеличена по одному основанию (например, при установлении инвалидности), повторного повышения при наступлении второго условия (80-летия) не последует.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами