В Telegram на 329% выросло число рекламных постов с упоминанием ИИ-продуктов

Количество рекламных постов с упоминанием искусственного интеллекта в Telegram в 2025 году выросло до 244 тыс., что на 329% превышает показатель предыдущего года. Такие данные представлены в совместном исследовании коммуникационного агентства Win2Win Communications и платформы Telega.in.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Анализ более 1,5 млн рекламных постов, размещенных в Telegram-каналах через Telega.in в 2022–2025 годах, показал: если в 2023 году упоминания ИИ в рекламе носили преимущественно экспериментальный характер — всего 4,2 тыс. постов, — то уже в 2024 году рынок продемонстрировал резкий скачок до 57 тыс. размещений (+1259%).

Наибольшую динамику показали B2B-сервисы с применением ИИ и EdTech-проекты. К 2025 году B2B AI-решения стали лидерами по абсолютному объему рекламы — 72,4 тыс. постов (+385% год к году). Сегмент обучения AI- и цифровым навыкам вырос до 63,3 тыс. размещений (+329%).

Рост рекламных размещений в Telegram отражает более глубокие изменения в логике рынка. Компании все чаще используют рекламу, чтобы показать, как ИИ встроен в продукты, рабочие процессы и клиентские сценарии. По данным исследования, в 2025 году многие AI/Tech-компании рассматривают площадку как ключевой канал коммуникации с профессиональной аудиторией.

Владимир Мосин, генеральный директор Telega.in:

«Данные за 2022–2025 годы показывают, что рост Telegram-рекламы в AI/Tech-сегменте происходил скачками и был напрямую связан с тем, как компании внедряли ИИ в свои продукты. В 2023 году бизнес в основном тестировал инструменты и форматы, в 2024-м началась активная переработка продуктовых линеек и коммуникаций, а к 2025 году ИИ стал базовой частью сервисов в B2B и EdTech. Это отражается и в структуре рекламных размещений: быстрее всего росли категории, где использование ИИ напрямую связано с операционной эффективностью, автоматизацией и продажами. Telegram оказался удобной средой для рекламной коммуникации, поскольку формат постов позволяет подробно и последовательно объяснять сложные технологические решения профессиональной аудитории. В результате реклама в Telegram сегодня фактически фиксирует уровень зрелости AI-продуктов и скорость их внедрения в бизнес-процессы компаний».

«Мы наблюдаем смену коммуникационной модели: бренды перестают продавать технологию как абстрактную инновацию и начинают объяснять, какую бизнес-задачу решает ИИ. Telegram стал площадкой, где сложные технологические продукты переводятся на язык понятной и прикладной коммуникации», — говорит Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications.

