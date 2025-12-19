На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кардиолог назвал правила первой помощи при резком повышении давления

Кардиолог Жито: при резком повышении давления нужно звонить в скорую помощь
true
true
true
close
Me dia/Shutterstock/FOTODOM

При резком повышении артериального давления необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Об этом рассказал кардиолог и терапевт Алексей Жито в видеоролике на образовательном канале «Люди в белом» на Rutube.

Врач также посоветовал уложить или усадить человека так, чтобы его ноги не касались пола, согреть их, ослабить тугие ремни и обеспечить приток свежего воздуха. В качестве первой помощи можно дать несоленый огурец или зелень.

«[Надо] вызвать скорую помощь, уложить или посадить пациента, чтобы ноги не касались земли или пола. Поместить ноги в теплое, например, положить грелку, успокоить пациента, снять тугие пояса и ремни», — сказал Жито.

17 декабря исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал, что высокое давление не всегда свидетельствует о гипертонии. Порой такое состояние вызвано другими болезнями.

Ранее была названа общая привычка 90% людей, перенесших инфаркт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами