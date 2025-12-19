Кардиолог назвал правила первой помощи при резком повышении давления

Кардиолог Жито: при резком повышении давления нужно звонить в скорую помощь

При резком повышении артериального давления необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Об этом рассказал кардиолог и терапевт Алексей Жито в видеоролике на образовательном канале «Люди в белом» на Rutube.

Врач также посоветовал уложить или усадить человека так, чтобы его ноги не касались пола, согреть их, ослабить тугие ремни и обеспечить приток свежего воздуха. В качестве первой помощи можно дать несоленый огурец или зелень.

«[Надо] вызвать скорую помощь, уложить или посадить пациента, чтобы ноги не касались земли или пола. Поместить ноги в теплое, например, положить грелку, успокоить пациента, снять тугие пояса и ремни», — сказал Жито.

17 декабря исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал, что высокое давление не всегда свидетельствует о гипертонии. Порой такое состояние вызвано другими болезнями.

