Доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год

В ноябре доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

По сравнению с январем 2025 года, доля ипотечных сделок продолжила увеличиваться, на первичном рынке прибавив 20 п.п. к началу года, на вторичном — 16 п.п.

Количество отправленных в банк заявок возросло на 18% за месяц, а число кейсов одобрений — на 17%.

Это показало исследование «Авито Недвижимость», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В ноябре на первичном рынке доля сделок с использованием кредитного инструмента составила 71% (+3 п.п. к сентябрю и +20 п.п. к январю). Восходящий тренд объясняется как снижением ключевой ставки, так и возросшим интересом к семейной ипотеке на фоне ожидаемых изменений. С февраля 2026-го родители ребенка до 6 лет смогут покупать только один объект с применением льготной ставки (сейчас это может сделать каждый из супругов и при определенной схеме купить два объекта). В целом семейная ипотека, а также другие субсидируемые государством программы (например, дальневосточная и арктическая ипотека) остаются драйвером продаж новостроек. На первую приходится до 80% всех выданных на первичном рынке жилищных кредитов.

В топ регионов по доле сделок с ипотекой на первичном рынке по итогам месяца вошли Тыва (98% сделок), Кабардино-Балкария (94%), Адыгея (86%), Хакасия и Пензенская область (по 84%), Оренбургская область (82%), Кемеровская и Томская области, а также Красноярский край (по 81% в каждом). Среди столичных агломераций наибольшая доля сделок с ипотекой на первичном рынке в ноябре 2025 года была в Московской области (72%) и Москве (60%). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге доли ниже: 58 и 52% соответственно. Это говорит о том, что местные застройщики активно используют рассрочку как дополнительный финансовый инструмент стимулирования спроса.

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки по итогам ноября 2025 года составила 30% (+1 п.п. за месяц, +16 п.п. к январю).

Регионами — лидерами по доле ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце стали Чукотский АО (53%), Тыва (41%), республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО и Архангельская область (по 37%), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область (по 35%), а также Амурская область (34%). Среди столичных агломераций наибольшая доля была отмечена в Московской (23%) и Ленинградской областях (21%). В Санкт-Петербурге с использованием ипотеки на вторичном рынке в отчетном месяце совершили 19% сделок, в Москве — 17%.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.

