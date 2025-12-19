На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Федеральная разведывательная служба ФРГ хочет расширить полномочия

SZ: ведомство канцлера ФРГ планирует расширить полномочия внешней разведки
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД, служба внешней разведки) получит расширенные полномочия, в том числе для выполнения оперативных задач. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на проект нового закона о БНД.

В публикации отмечается, что работа над законом ведется уже несколько лет. В случае его принятия сотрудникам ведомства будет разрешено проводить диверсионные действия. Например, ослабляющие наступательные возможности противника, кибероперации по выводу из строя систем вооружения противника. В законопроекте это называется «оперативными мерами реагирования».

По данным издания, БНД сможет прибегать к подобным мерам в ситуации, если недавно созданный Совет национальной безопасности предварительно объявит «особое положение» с «систематической угрозой». За такое решение должен будет проголосовать комитет парламента Германии по контролю за деятельностью спецслужб.

До этого газета The Guardian сообщала, что по данным европейских спецслужб, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».

