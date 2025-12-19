На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 2026 года

Депутат Говырин: с 1 января повысят пенсии для достигших 80 лет
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсии для россиян, достигших 80-летнего возраста, а также для получивших инвалидность I группы, будут повышены с 1 января 2026 года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии, размер которой в 2026 году составит 9584 рубля 69 копеек. Доплата устанавливается только по одному из двух оснований.

«С начала 2026 году пенсию повысят людям, которые сейчас в декабре 2025 года достигли 80-летия, а также тем, кто получит инвалидность I группы», — сказал Говырин.

Согласно действующему законодательству, если пенсия уже была увеличена по одному основанию (например, при установлении инвалидности), повторного повышения при наступлении второго условия (80-летия) не последует.

18 декабря кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году пенсии россиян повысят на 7,6%.

Ранее в Госдуме призвали не «провоцировать» россиян страшилками о нищей старости.

