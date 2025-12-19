На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция задействовала войска в борьбе с эпидемией

Reuters: Франция привлекла армию для вакцинации скота против дерматита
true
true
true
close
Shutterstock

Франция привлекла служащих вооруженных сил для борьбы со вспышкой нодулярного дерматита, сообщает агентство Reuters.

«Франция привлекла своих военнослужащих к (проведению. — прим. ред.) и ускорению вакцинации крупного рогатого скота, стремясь сдержать вспышку (нодулярного дерматита. — прим. ред.)», — говорится в материале.

Французская армия доставила по воздуху сотни тысяч вакцин для скота на юго-запад страны, и окажет помощь в вакцинации около 750 000 коров, пишет издание. Как отмечается, в то время как фермеры блокируют автомагистрали, возмущенные политикой уничтожения целых стад при обнаружении вируса, правительство ускоряет вакцинацию, чтобы подавить кризис, опасаясь срыва новогодних праздников.

В 2016 году Россельхознадзор запретил поставки скота и мяса из Грузии из-за нодулярного дерматита. Тогда ветеринарным органам рекомендовали усилить контроль за перемещением скота по территории регионов России.

Нодулярный дерматит — опасное заболевание животных, которое впервые было выявлено в РФ в 2015 году на территории Чеченской Республики.

Ранее на российского ветеринара завели дело о халатности из-за сибирской язвы.

