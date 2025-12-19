Франция задействовала войска в борьбе с эпидемией

Франция привлекла служащих вооруженных сил для борьбы со вспышкой нодулярного дерматита, сообщает агентство Reuters.

«Франция привлекла своих военнослужащих к (проведению. — прим. ред.) и ускорению вакцинации крупного рогатого скота, стремясь сдержать вспышку (нодулярного дерматита. — прим. ред.)», — говорится в материале.

Французская армия доставила по воздуху сотни тысяч вакцин для скота на юго-запад страны, и окажет помощь в вакцинации около 750 000 коров, пишет издание. Как отмечается, в то время как фермеры блокируют автомагистрали, возмущенные политикой уничтожения целых стад при обнаружении вируса, правительство ускоряет вакцинацию, чтобы подавить кризис, опасаясь срыва новогодних праздников.

В 2016 году Россельхознадзор запретил поставки скота и мяса из Грузии из-за нодулярного дерматита. Тогда ветеринарным органам рекомендовали усилить контроль за перемещением скота по территории регионов России.

Нодулярный дерматит — опасное заболевание животных, которое впервые было выявлено в РФ в 2015 году на территории Чеченской Республики.

Ранее на российского ветеринара завели дело о халатности из-за сибирской язвы.