RTS: в Швейцарии воевавшего в ВСУ наемника приговорили к 1,5 года условного срока

В Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Об этом сообщает RTS.

В публикации отмечается, что подсудимым был 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля. Военный трибунал признал его виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года.

По словам мужчины, он воевал с наемниками на стороне Украины. По данным обвинительного заключения, он служил там как минимум с февраля 2022 года по декабрь 2024 года.

До этого прокуратура Москвы сообщила, что гражданин Грузии Заза Шония, принимавший участие в боевых действиях на стороне Украины, объявлен в розыск на территории России.

По данным следствия, мужчина в 2022 году прибыл на Украину, где вступил в ряды армии республики. В период с августа 2024 года по апрель 2025 года гражданин Грузии в составе украинской армии пересек границу России, после чего оказал вооруженное сопротивление деблокированию Курской области российскими войсками.

Ранее суд приговорил грузинского наемника ВСУ к лишению свободы.