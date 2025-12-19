Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

В публикации отмечается, что в Одесской области действует режим воздушной тревоги. Он также распространяется на Днепропетровскую, Николаевскую и Харьковскую области.

Накануне глава администрации Черкасской области Игорь Табурец рассказал, что свет отключился в части города Черкассы в центральной Украине на фоне воздушной тревоги.

До этого глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что два района в регионе отрезало от электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.