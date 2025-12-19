Россияне назвали травмы, которые получали на корпоративах

Россияне получают травмы на корпоративах, танцуя на столе и поджигая фейерверки

Эксперты «Актион Охрана Труда» (входит в группу Актион) провели опрос и выяснили, как часто происходят травмы на новогодних корпоративах. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Абсолютное большинство опрошенных (90%) сообщили о легких и микротравмах на корпоративах, 5% указали на травмы средней тяжести, 3% на тяжелые травмы. Наиболее частые инциденты, упомянутые респондентами:

танцевали на столах — 30% ответов;

устраивали «бои без правил» — 25%;

купались в озере/реке — 20%;

поджигали фейерверки в помещении — 8%;

раздевались догола — 5%;

другие случаи: падения, драки, перебор алкоголя, спортивные игры и т.д.

«В большинстве организаций травмы после корпоративов никогда не расследовали и не признавали производственными. Чтобы квалифицировать травму как производственную, должен сойтись ряд критериев: территория работодателя, рабочее время, выполнение какой-либо работы по поручению работодателя, инструктаж перед мероприятием. Работодателям стоит избегать этих факторов, чтобы никакие травмы на корпоративах нельзя было признать связанными с трудовой деятельностью. Однако результаты нашего опроса показывают, что в организациях 45% респондентов новогодние корпоративы периодически устраивают прямо на территории предприятия, а 22% перед мероприятием проводят официальные инструктажи. Это увеличивает риски работодателя отвечать за травму работника, полученную на корпоративе», — прокомментировала ведущий эксперт «Актион Охрана Труда» (входит в группу Актион) Екатерина Ефремова.

