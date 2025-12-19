Зеленский лишил госстипендий известных украинских спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных стипендий ряда спортсменов. Об этом сообщает «Страна.ua».

Всего из указа исключены восемь человек. В их числе — олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.

5 декабря депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украине уже в феврале может перестать хватать денег из государственного бюджета на 2026 год. По его словам, текущий бюджет страны на следующий год состоит из средств, которые существуют только на бумаге.

3 декабря Верховная рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2026 год, предусматривающий дефицит в размере $47,5 млрд. За документ проголосовали 257 депутатов. Против принятия проекта выступили 37 законодателей, еще 24 человека воздержались.

На следующий день депутат Верховной рады Нина Южанина сообщила, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» главы государства Владимира Зеленского, повлияли на процесс составления проекта бюджета страны на следующий год.

Ранее бывший украинский министр заявил о неизбежном проигрыше Зеленского на выборах.