На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в Майами

Лукаш: США готовятся к приезду Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, штат Флорида в 2026 году. Об этом рассказала РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

Уточняется, что в Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего председательства США.

«[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — уточнила Лукаш.

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

Ранее Орешкин ответил на вопрос об участии России в саммите G20 в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами