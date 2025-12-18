США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20 в Майами

Лукаш: США готовятся к приезду Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году

США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, штат Флорида в 2026 году. Об этом рассказала РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.

Уточняется, что в Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего председательства США.

«[Страна-председатель] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — уточнила Лукаш.

С 22 по 23 ноября текущего года в Йоханнесбурге в Южно-Африканской Республике состоялся саммит «Группы двадцати». Все сессии и двусторонние встречи были организованы в закрытом формате, без доступа СМИ.

Как заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин, делегация страны в ходе мероприятия провела конструктивные встречи по вопросам экономического сотрудничества. Чиновник назвал саммит под председательством ЮАР успешным и подчеркнул, что РФ удовлетворена его итогами.

Ранее Орешкин ответил на вопрос об участии России в саммите G20 в США.