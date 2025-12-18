Трамп заявил, что не обязан запрашивать разрешение конгресса на удары по Венесуэле

Трамп: я не обязан спрашивать у конгресса разрешения на удары по Венесуэле

Администрация США не обязана запрашивать разрешение у конгресса на возможные удары по наземным целям в Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, трансляцию вел Белый дом.

Трамп отметил, что не возражает против уведомления законодателей, но не обязан этого делать. Он также выразил опасения, что конгрессмены могут допустить утечку информации о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы.

«Я не обязан им говорить. Это было доказано», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о необходимости согласия конгресса на военные действия.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя обвинил США в неоколониальном подходе против Венесуэлы.