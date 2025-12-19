На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат рассказал о длительности последнего рабочего дня в году

Депутат Нилов: последний рабочий день в этом году не будет сокращенным
megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил агентству ТАСС, что последний рабочий день в этом году — 30 декабря — не будет сокращенным.

Депутат сообщил, что в этом году 31 декабря будет нерабочим днем благодаря решению о переносе выходного, принятому в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году, а 30 декабря останется обычным рабочим днем и не будет сокращенным.

В этом году новогодние праздники, включая выходные и официальные праздничные дни, продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день придется на четверг, 30 апреля, перед майскими праздниками. Праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные: воскресенье, 22 февраля, и суббота, 7 марта.

До этого эксперт РОЦИТ Илья Гогуа заявил, что в этом году есть вероятность перегруза мобильной сети и отключения интернета в новогоднюю ночь, поэтому поздравлять близких с праздником стоит 30 декабря. Эксперт посоветовал заранее обсудить с родными и друзьями детали празднования. Стоит определиться, где будет встреча, во сколько нужно собраться и что нужно с собой взять. Благодаря этому удастся реализовать планы даже в случае отсутствия связи.

Ранее ФАС взяла на контроль цены на авиабилеты в период новогодних праздников.

