До встречи в Майами: что будут обсуждать представители Украины и России в США

Песков сообщил о подготовке к контактам России с США по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на этой неделе прилетит в США для переговоров по урегулированию украинского конфликта, утверждают западные СМИ. В Кремле уточнили, что Москва готовится к «определенным контактам» с Вашингтоном, чтобы узнать итоги переговоров Украины и стран Европы. Владимир Путин предупредил, что если Киев откажется от «разговора по существу», то Москва вернет свои исторические земли военным путем. Владимир Зеленский заявил, что услышал «сигнал» российского лидера.

Россия готовится к контактам с США, чтобы узнать об итогах переговоров, которые провели представители Украины и стран Европы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави,

с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», — отметил официальный представитель Кремля на брифинге.

18 декабря информационный портал Axios сообщил, что на этой неделе запланирована встреча спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

По информации Politico, встреча, на которой Вашингтон поделится итогами последнего раунда переговоров с Украиной, пройдет в Майами 20–21 декабря.

Представители администрации Трампа считают, что «Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в Евросоюзе в рамках окончательного соглашения».

Тем временем в США уже направляются украинские переговорщики, заявил Reuters президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они планируют встретиться с американской делегацией 19 и 20 декабря. Планов трехсторонней беседы, с участием Дмитриева, нет.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии Уиткоффа, Кушнера и Зеленского. 15 декабря они продолжились с участием европейских лидеров, которые предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения. Однако Москва неоднократно выступала против размещения западных войск на украинской территории.

Ускорение челночной дипломатии

Представители Москвы и Вашингтона на предстоящей встрече в Майами обсудят корректировки, внесенные в проект мирного соглашения по Украине, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Обсуждать будут эти 20 позиций, которые до этого обсуждали на разных площадках, в том числе и в Москве. Сейчас, после обсуждения двухдневного в Берлине, где были, наверное, внесены определенные коррективы (в проект соглашения. – «Газета.Ru»), будут обсуждать новый текст», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению парламентария, в Майами, кроме Дмитриева, могут полететь и другие российские представители, которые «детально разбираются» в обсуждаемом проекте мирного урегулирования.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин обратил внимание, что переговоры по украинскому кризису идут за закрытыми дверями, а челночная дипломатия ускорилась.

«Чувствуется, что переговорный процесс идет. Если у них есть бескомпромиссные позиции, то и у нас тоже.

Другой вопрос: каким будет это мирное соглашение? Будет ли это долгосрочный или краткосрочный мир? Понятно, что Зеленский и окружение хотят переждать Трампа. Они будут пытаться саботировать его решения. Украина понимает, что, отказавшись от поддержки со стороны США, вести [военные действия] будет трудно. Поэтому лучше заключить такой худой мир в надежде переждать Трампа», — отметил эксперт в разговоре с News.ru.

Сигналы от Путина

Если Украина откажется от «разговора по существу», Россия вернет свои исторические земли военным путем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты.

Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — отметил российский лидер.

В ответ на это Зеленский заявил, что «сигналы» от Путина «абсолютно не новые» для Украины. По мнению украинского лидера, лишь от партнеров на Западе зависит, сколько еще продлится конфликт.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», — цитирует его УНИАН.

В то же время украинский лидер заметил, что «американские коллеги» в публичном и непубличном пространстве неоднократно заявляли, что Путин готов к мирному урегулированию конфликта. Однако на данный момент нет окончательных согласованных мирных предложений , подчеркнул он. По словам Зеленского, США ищут компромисс по вопросу вывода украинских войск из Донбасса, на чем настаивает российская сторона.

Также Зеленский повторил свой призыв к партнерам «укрепить» Украину в случае, если Россия откажется прекратить боевые действия.