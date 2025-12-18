На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нужно накапливать силы»: депутат объяснил, зачем Россия вооружила Белоруссию «Орешником»

Депутат Соболев: Белоруссия не останется «за скобками», если Европа нападет на Россию
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Киеву, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Минск снабжают оружием из Москвы, чтобы подготовиться, если европейцы начнут войну.

«Я не знаю, где находится «Орешник» на территории Белоруссии. Это все же не самая большая страна, не как Россия, тем не менее (расположение влияет на время подлета. – прим. «Газета.Ru»). Кто будет наносить этот удар и главное, зачем? Это Европа готовится к войне с Россией. Я думаю, что в этом случае Белоруссия не останется за скобками этой войны (с Европой – прим. «Газета.Ru»). Поэтому мы вооружаем Белоруссию, в том числе вот такими ракетами — «Орешник», в том числе ядерным тактическим оружием», — заявил он.

По мнению депутата, Москве и дальше следует вооружать Минск, «если вдруг» Европа нападет.

«По Киеву Белоруссия, я думаю, не собирается наносить удар. Удар «Орешником» — это как-то ни к чему. Сейчас нужно накапливать силы, для того чтобы, если вдруг Европа решит напасть на Россию, Белоруссию. Конечно, нам нужны средства, в том числе «Орешник», тактическое ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, наши ракеты разного значения — и тактические, и оперативные, и стратегические», — сказал он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские ракеты «Орешник» поступили на боевое дежурство. О том, что дальнобойные ракеты появятся у Минска до конца 2025 года, заявлял президент Владимир Путин 1 августа.

Украинские журналисты на фоне заявлений Лукашенко подсчитали время подлета — от Минска до Киева ракета долетит за 1 минуту и 51 секунду. До Вильнюса — за 1 минуту и 4 секунды. Более двух минут займет полет ракеты до Львова, Варшавы и Таллина.

Ранее Зеленский рассказал о позиции Байдена по Украине в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами