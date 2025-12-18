«Нужно накапливать силы»: депутат объяснил, зачем Россия вооружила Белоруссию «Орешником»

Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Киеву, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Минск снабжают оружием из Москвы, чтобы подготовиться, если европейцы начнут войну.

«Я не знаю, где находится «Орешник» на территории Белоруссии. Это все же не самая большая страна, не как Россия, тем не менее (расположение влияет на время подлета. – прим. «Газета.Ru»). Кто будет наносить этот удар и главное, зачем? Это Европа готовится к войне с Россией. Я думаю, что в этом случае Белоруссия не останется за скобками этой войны (с Европой – прим. «Газета.Ru»). Поэтому мы вооружаем Белоруссию, в том числе вот такими ракетами — «Орешник», в том числе ядерным тактическим оружием», — заявил он.

По мнению депутата, Москве и дальше следует вооружать Минск, «если вдруг» Европа нападет.

«По Киеву Белоруссия, я думаю, не собирается наносить удар. Удар «Орешником» — это как-то ни к чему. Сейчас нужно накапливать силы, для того чтобы, если вдруг Европа решит напасть на Россию, Белоруссию. Конечно, нам нужны средства, в том числе «Орешник», тактическое ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, наши ракеты разного значения — и тактические, и оперативные, и стратегические», — сказал он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские ракеты «Орешник» поступили на боевое дежурство. О том, что дальнобойные ракеты появятся у Минска до конца 2025 года, заявлял президент Владимир Путин 1 августа.

Украинские журналисты на фоне заявлений Лукашенко подсчитали время подлета — от Минска до Киева ракета долетит за 1 минуту и 51 секунду. До Вильнюса — за 1 минуту и 4 секунды. Более двух минут займет полет ракеты до Львова, Варшавы и Таллина.

