Россиянам дали простую инструкцию, как настроить монитор, чтобы защитить глаза

Наши глаза созданы природой, чтобы смотреть вдаль. А мы заставляем их целыми днями фокусироваться на плоском экране прямо перед носом. Такая нагрузка для них тяжела и противоестественна. Это можно исправить, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Азнаурян, детский офтальмолог, офтальмохирург, профессор, д. м. н., основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор».

«Но понимание проблемы — это лишь первый шаг. Второй и главный — создать условия, в которых глазам не придется работать на износ. Проще говоря, заняться профилактикой. И начинается она не в кабинете врача, а с грамотной организации вашего ежедневного пространства. Самый фундаментальный и при этом чаще всего нарушаемый принцип — это правильно обустроенное рабочее место. И речь о настройках ваших цифровых устройств. Неправильные параметры экрана создают дополнительную нагрузку», — объяснил он.

Для полноценного восьмичасового рабочего дня за компьютером выбирайте большой монитор, не экономьте. Диагональ — не менее 20 дюймов, это около 50 сантиметров.

«Плюс экран должен быть с высоким разрешением, чем оно выше, тем четче отображается картинка или текст. Чтобы вычислить расстояние, на котором человеку безопасно находиться рядом с техникой в течение долгого времени, есть простой тест «вытянутой руки»: сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста человека и длины его верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50–70 см», — рассказал он.

Очень хорошо, если монитор компьютера умеет самостоятельно регулировать основные настройки.

«Но даже в этом случае я советую подкручивать показатели яркости, контрастности и цвета исключительно под себя и обстановку вокруг. Ведь слишком яркий или тусклый свет монитора — одна из причин развития близорукости. Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно», — посоветовал врач.

Контрастность обычно выставляют среднюю. Если выкрутить эту настройку на максимум — изображение станет четким до агрессивности; сильно уменьшить — получите серый лист с трудночитаемым текстом. В обоих случаях ваши глаза будут в постоянном напряжении, а вы сами будете без конца менять положение тела, то приближаясь, то отдаляясь от монитора.

«Предлагаю начать регулировку контрастности с 50% и двигать курсор настройки в большую или меньшую сторону до комфортных вам показателей», — сказал он.

Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Холодные, так называемые синие оттенки отличаются жесткостью и избыточной нагрузкой на органы зрения. Но при таком цвете человек более сконцентрирован. Теплый, ламповый цвет приятен глазу, но может вызывать сонливость.

«Мой совет: в течение дня меняйте цветовую температуру монитора: днем холоднее, к вечеру — теплее. Размер шрифта корректируйте под собственное удобство. Если долго рассматривать мелкие объекты, особенно под меняющимся углом, нагрузка на глаза растет, что может привести к ухудшению зрения», — добавил врач.

Если мы говорим о защите глаз при работе за компьютером, не обойтись без упоминания отдыха.

«Потому что любая работа вблизи (здесь и чтение, и занятия мелкой моторикой — письмо, бисероплетение и т.д.) в течение длительного времени может вызывать уже знакомые вам симптомы: ощущение сухости и «песка» в глазах, желание постоянно их тереть. Используйте правило «20/20/20». После каждых 20 минут работы смотрите вдаль 20 секунд на расстоянии 20 футов (это примерно 6 метров). При регулярном повторении этого нехитрого упражнения вы почувствуете, насколько легче станет вашим глазам», — резюмировал эксперт.

