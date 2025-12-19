На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма штрафа, который россиянам придется заплатить за фейерверки

За опасный запуск фейерверков россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Нарушение правил использования пиротехники влечет за собой административные штрафы, рассказал ТАСС адвокат Народного фронта Юрий Иванов.

«(Грозит штраф. — прим. ред.) от 5 до 15 тыс. рублей за факт использования фейерверков с нарушениями. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей», — уточнил юрист.

Иванов также добавил, что нарушения при запуске пиротехники заключаются в несоблюдении дистанции от места запуска салюта до зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Согласно законодательству, промежуток должен быть не менее 30 метров. При этом эксперт подчеркнул, что запускать пиротехнику могут только граждане старше 16 лет.

Сейчас в России действует постановление правительства №1052, которое устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий. В этом документе прописаны классификация пиротехники, правила ее использования и минимально допустимые безопасные расстояния от людей и объектов.

До этого в МЧС сообщили, что опасный запуск пиротехники в 2024 году стал причиной более чем 100 пожаров в России. В ЧП около двадцати человек получили травмы, троих граждан не удалось спасти.

Ранее эксперт назвал причину массовых штрафов владельцев кафе за музыку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Долину обязали вернуть квартиру: что теперь будет со спросом на вторичку в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами