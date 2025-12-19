Названа сумма штрафа, который россиянам придется заплатить за фейерверки

Нарушение правил использования пиротехники влечет за собой административные штрафы, рассказал ТАСС адвокат Народного фронта Юрий Иванов.

«(Грозит штраф. — прим. ред.) от 5 до 15 тыс. рублей за факт использования фейерверков с нарушениями. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тыс. рублей», — уточнил юрист.

Иванов также добавил, что нарушения при запуске пиротехники заключаются в несоблюдении дистанции от места запуска салюта до зданий, деревьев, людей, животных и легковоспламеняющихся предметов. Согласно законодательству, промежуток должен быть не менее 30 метров. При этом эксперт подчеркнул, что запускать пиротехнику могут только граждане старше 16 лет.

Сейчас в России действует постановление правительства №1052, которое устанавливает требования пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий. В этом документе прописаны классификация пиротехники, правила ее использования и минимально допустимые безопасные расстояния от людей и объектов.

До этого в МЧС сообщили, что опасный запуск пиротехники в 2024 году стал причиной более чем 100 пожаров в России. В ЧП около двадцати человек получили травмы, троих граждан не удалось спасти.

Ранее эксперт назвал причину массовых штрафов владельцев кафе за музыку.