Порошенко заявил о ползущем «пророссийском реванше»

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Бывший украинский лидер Петр Порошенко отреагировал на позицию главы офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Богдана по русскому языку в Донбассе. Об этом он написал в фейсбуке.

До этого Богдан заявил, что не поддерживает введение русского языка вторым государственным, однако не против предоставить русскому языку статус регионального в Донбассе.

По словам экс-президента, «ползучий пророссийский реванш» становится все более очевидным.

Он отметил, что Россия не остановится на этом, так как она «пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым».

Порошенко подчеркнул, что основная цель такого реванша — помешать Украине вступить в ЕС и НАТО, а также вернуть под свое влияние все украинское государство.

Ранее сообщалось, что Украину ждет развал из-за действий Порошенко.