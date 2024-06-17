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Над промышленной территорией Липецка подавлено три беспилотника

Губернатор Артамонов: над промышленной территорией Липецка подавили три дрона

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что над Липецком было подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

По словам Артамонова, над промышленной территорией областного центра подавили три дрона противника. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших нет.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления беспилотников пребывают в состоянии готовности.

Артамонов призвал жителей области не публиковать фото и видео последствий атак дронов, так как это помогает противнику корректировать направление и точность.

До этого украинский беспилотник подавили над Липецком.

16 июня врио губернатора сообщил об атаках ВСУ на населенные пункты Курской области.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых украинских беспилотников за сутки.

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