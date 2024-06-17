Стало известно, в каких российских городах подешевели новостройки

Однокомнатные квартиры в мае 2024 года больше всего подешевели в Москве среди российских городов-миллионников. Средняя цена квадратного метра сократилась на 1,9% по сравнению с апрелем и составила 360 тыс.руб. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс Недвижимость».

В список городов с подешевевшими «однушками» также вошли Волгоград (-1,4%, до 135 тыс.руб. за кв.м), Самара (-1,3%, до 105 тыс.руб.), Красноярск (-0,9%, до 144 тыс.руб.) и Новосибирск (-0,6%, до 149 тыс.руб.).

Двухкомнатные квартиры больше всего упали в цене в Челябинске — средняя стоимость «квадрата» уменьшилась на 9,1% и достигла 130 тыс.руб.

Кроме того, снижение цен произошло в Волгограде (-1,4%, до 136 тыс.руб.), Уфе (-1,3%, до 149 тыс.руб.), Москве (-0,5%, до 332 тыс.руб.), Новосибирске (-0,4%, до 139 тыс.руб.), Красноярске (-0,4%, до 159 тыс.руб.) и Ростове-на-Дону (-0,2%, до 136 тыс.руб.).

Трехкомнатные квартиры в мае подешевели в Челябинске (-3,7%, до 124 тыс.руб.), Красноярске (-3%, до 149 тыс.руб.), Воронеже (-2,1%, до 106 тыс. руб.), Казани (-0,5%, до 185 тыс.руб.) и Москве (-0,1%, до 345,5 тыс.руб.).

В мае 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. руб.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее были названы города с подорожавшими новостройками.