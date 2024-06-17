Россияне оценили законопроект о подтверждении операций доверенными лицами

Большинство — 64% — опрошенных россиян поддержали законопроект о подтверждении онлайн-операций по счетам в банках доверенными лицами. Это следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Против инициативы высказались 19%. Остальные 17% затруднились с ответом.

При этом только 26% опрошенных считают, что новый механизм принесет пользу. Более половины (55%) выступают за то, что меру нужно сделать более комплексной — распространить на все банки, офлайн-каналы обслуживания, операции с помощью Системы быстрых платежей и платежных карт, оформление кредитов. Остальные 19% затруднились с ответом.

В том, что новая мера поможет системно устранить проблему мошеннических операций с деньгами клиентов, уверены только 17% респондентов. Еще 75% считают, что в этом вопросе необходимы комплексные меры. Остальные 8% затруднились с ответом.

Опрос проводился в период с 28 по 3 июня 2024 года. В нем приняли участие 1 500 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих по всей России.

По данным ЦБ, в 2023 году мошенники похитили со счетов граждан почти 16 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее. Госдума 21 мая 2024 года приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки предоставлять клиентам опцию назначения доверенных лиц для одобрения ими проведения онлайн-операций по счетам. Речь идет о системно значимых банках.

Ранее экономист посоветовала россиянам защитить себя от мошенников, изучив их схемы.