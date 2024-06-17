Подразделения центральной группировки Вооруженных сил России за минувшие сутки поразили 350 выявленных целей, в том числе 17 опорных пунктов, 19 пунктов дислокации и более чем 90 артиллерийских позиций. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Всего в течение суток огневое поражение нанесено 350 выявленным целям противника, в том числе 19 пунктам временной дислокации, 17 опорным пунктам более 90 позициям полевой артиллерии», — заявил он.

Он также уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены пять гаубиц Д-30, три гаубицы «Мста-Б» и четыре 120-мм миномета. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 370 бойцов. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два беспилотника.

16 июня сообщалось, что группировка «Центр» отразила четыре контратаки ВСУ. Российские военные улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ряда бригад украинской армии в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки в ДНР.

15 июня подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР.

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