Климкин обвинил Зеленского в эмоциональности после конфликта

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя свой конфликт с лидером страны Владимиром Зеленским, назвал историю «бессодержательной», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в данном конфликте много эмоций, и добавил, что причина подобного — «это вопрос не к ним».

Климкин также обвинил Зеленского в том, что президент не пытался выйти с ним на личную встречу после произошедшего.

Владимир Зеленский потребовал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за «несогласование» своих действий. Причиной конфликта стала нота России по вопросу украинских моряков. Зеленский сообщил, что Климкин не посчитал нужным показать ему ноту, а также согласовать ответ ведомства, направленный Москве.