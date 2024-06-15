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В Чехии мотогонщик въехал в толпу

Полиция Чехии сообщила о пятерых пострадавших из-за наезда мотогонщика на толпу

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Чехии участник гонки исторических мотоциклов не справился с управлением и въехал в толпу. Об этом сообщает полиция страны, передает РИА Новости.

Сообщается, что ранения получили пятеро человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. После аварии на место происшествия вызвали четыре бригады медиков и вертолет.

Гонки раритетных мотоциклов традиционно проходят в городе Йичин на востоке Чехии. Организаторы гонки комментариев в связи с аварией не давали.

До этого президент Чехии Петр Павел попал в аварию на мотоцикле.

«Травмы несерьезные, но потребуют кратковременного наблюдения в Центральном военном госпитале», — пояснили в администрации Павела.

63-летний президент Чехии известен своей любовью к езде на мотоцикле, даже победа на выборах не заставила политика отказаться от любимого хобби. РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ уточняет, что авария произошла на закрытой гоночной трассе, и полиция не расследует этот инцидент.

Ранее в Татарстане мотоцикл на большой скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

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