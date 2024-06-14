Неприемлемый ультиматум: как Украина и Запад отреагировали на мирный план Путина Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу

Владимир Зеленский считает, что предложениям Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта нельзя доверять. МИД страны также отверг озвученные президентом РФ условия. Там считают, что таким образом политик стремится помешать «мирному саммиту» в Швейцарии. В США и НАТО назвали инициативу Путина «неприемлемой для международного сообщества». В Кремле такой реакции не удивились.

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью SkyTG24 назвал мирную инициативу российского коллеги Владимира Путина ультиматумом, которому нельзя доверять.

Российский лидер 14 июня заявил о готовности к мирным переговорам «хоть завтра», если Украина

выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,



откажется от вступления в НАТО,



будет иметь нейтральный и безъядерный статус.

По мнению Зеленского, эти условия — «ультимативные послания, которые ничем не отличаются от других ультиматумов, выдвигаемых ранее»:

«Мы не можем верить этим сообщениям, потому что Путин идет по тому же пути. <...> Сегодня речь идет о четырех регионах, раньше были только Крым и Донбасс».

МИД республики также отверг предложение российского лидера, связав его появление с «мирным саммитом» в Швейцарии:

«Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира. Путин прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на саммите, станет первым практическим шагом к справедливому миру».

В дипведомстве добавили, что участие как можно большего количества стран в саммите сможет «заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению конфликта».

Депутат Рады от партии украинского лидера «Слуга народа» Максим Бужанский на фоне происходящего написал в Telegram-канале, что после подобных объявлений россиян ждет «непростая ночь».

Ответ США и НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО заявил, что Путин не вправе ставить условия о мирных переговорах:

«Я думаю, что, он (Путин. — «Газета.Ru») не в состоянии диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Путин мог бы закончить ее (СВО. — «Газета.Ru») сегодня, если бы захотел это сделать».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не счел условия Путина мирными:

«Это предложение означает, что Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины. Оно не свидетельствует о доброй воле, а говорит о желании Москвы достичь военных целей».

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд назвал предложения Путина неприемлемыми для международного сообщества: «Я не видел всего, но то, что я видел, не будет приемлемо для международного сообщества».

«Трактовать это как ультиматум неверно»

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что реакция Киева и Запада на предложения Путина не удивила президента:

«Он (Путин. — «Газета.Ru») сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся».

Песков отметил, что предложение Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине бессрочное, однако ситуация на фронте меняется, из-за чего условия могут измениться не в пользу Киева.

В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Песков отметил, что у «нелегитимного президента» Зеленского появился шанс остановить военные действия и перейти к мирному урегулированию конфликта.

«Предложение Путина — это именно мирная инициатива, трактовать это как ультиматум неверно», — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.

По словам Пескова, России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед СВО, — лучше всего это сделать при помощи мирных переговоров.