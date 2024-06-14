Неприемлемый ультиматум: как Украина и Запад отреагировали на мирный план Путина

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью SkyTG24 назвал мирную инициативу российского коллеги Владимира Путина ультиматумом, которому нельзя доверять.
Российский лидер 14 июня заявил о готовности к мирным переговорам «хоть завтра», если Украина
- выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей,
- откажется от вступления в НАТО,
- будет иметь нейтральный и безъядерный статус.
По мнению Зеленского, эти условия — «ультимативные послания, которые ничем не отличаются от других ультиматумов, выдвигаемых ранее»:
«Мы не можем верить этим сообщениям, потому что Путин идет по тому же пути. <...> Сегодня речь идет о четырех регионах, раньше были только Крым и Донбасс».
МИД республики также отверг предложение российского лидера, связав его появление с «мирным саммитом» в Швейцарии:
«Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира. Путин прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на саммите, станет первым практическим шагом к справедливому миру».
В дипведомстве добавили, что участие как можно большего количества стран в саммите сможет «заставить Россию отказаться от ультиматумов и перейти к добросовестным переговорам по завершению конфликта».
Депутат Рады от партии украинского лидера «Слуга народа» Максим Бужанский на фоне происходящего написал в Telegram-канале, что после подобных объявлений россиян ждет «непростая ночь».
Ответ США и НАТО
Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО заявил, что Путин не вправе ставить условия о мирных переговорах:
«Я думаю, что, он (Путин. — «Газета.Ru») не в состоянии диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Путин мог бы закончить ее (СВО. — «Газета.Ru») сегодня, если бы захотел это сделать».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также не счел условия Путина мирными:
«Это предложение означает, что Россия имеет право на оккупацию еще большей территории Украины. Оно не свидетельствует о доброй воле, а говорит о желании Москвы достичь военных целей».
Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд назвал предложения Путина неприемлемыми для международного сообщества: «Я не видел всего, но то, что я видел, не будет приемлемо для международного сообщества».
«Трактовать это как ультиматум неверно»
Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что реакция Киева и Запада на предложения Путина не удивила президента:
«Он (Путин. — «Газета.Ru») сказал, что это достаточно предсказуемо, но все равно даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшатся».
Песков отметил, что предложение Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине бессрочное, однако ситуация на фронте меняется, из-за чего условия могут измениться не в пользу Киева.
В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Песков отметил, что у «нелегитимного президента» Зеленского появился шанс остановить военные действия и перейти к мирному урегулированию конфликта.
«Предложение Путина — это именно мирная инициатива, трактовать это как ультиматум неверно», — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ.
По словам Пескова, России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед СВО, — лучше всего это сделать при помощи мирных переговоров.