После поддержки Бегловым питерский горизбирком услышан в ЦИК

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал позицию горизбиркома в рамках организации работы по выявлению нарушений в работе избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) и их устранению, передает «Взгляд».

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить избирательную комиссию за принципиальное отношение к выборам в местное самоуправление. Для нас очень важно, чтобы выборы в нашем городе прошли чистыми, чтобы они были справедливыми, чтобы соблюдался закон. Поэтому та принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мной полностью поддерживается. И, я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены», – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье, 30 июня, зампред ЦИКа Николай Булаев отмечал, что Центризбирком поддерживает обращение городской избирательной комиссии в правоохранительные органы в связи с нарушениями в работе избиркомов муниципальных округов.

«ЦИК России поддерживает обращение горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга. Очевидно, что большинство выявленных нарушений являются умышленными действиями», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, избирательные комиссии муниципальных образований «вряд ли решились на такое – без, мягко говоря, конс