Посол прокомментировал попытки ослабить Миссию ООН в Косово

Москва выражает беспокойство попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово (МООНК), передают РИА «Новости».

По словам российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко, ситуацию необходимо постоянно обсуждать на Совете безопасности ООН.

Он добавил, что у Москвы сформированное мнение, что МООНК необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово.

Ранее сообщалось, что Сербия готова ввести войска в Косово.