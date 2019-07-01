«Украину скидывают на обочину»: Порошенко о саммите G20
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев пытаются оттеснить на обочину международной политики. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, перед прошлым саммитом G20 он провел переговоры с международными лидерами.
Он также добавил, что это произошло после инцидента в Керченском проливе.
Порошенко подчеркнул, что тогда было принято решение не проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Порошенко расстроился, что его не уведомили о встрече Путина и президента США Дональда Трампа.