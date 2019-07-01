«Украину скидывают на обочину»: Порошенко о саммите G20

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев пытаются оттеснить на обочину международной политики. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, перед прошлым саммитом G20 он провел переговоры с международными лидерами.

Он также добавил, что это произошло после инцидента в Керченском проливе.

Порошенко подчеркнул, что тогда было принято решение не проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Порошенко расстроился, что его не уведомили о встрече Путина и президента США Дональда Трампа.