Минфин раскрыл условия выплаты взносов в СЕ

Заместитель главы Минфина страны Сергей Сторчак рассказал, когда российская сторона выплатит Совету Европы обещанные взносы, передает РИА «Новости».

Сторчак отметил, что прежде, чем Россия заплатить взносы, необходимо создать «дорожную карту». До подписания соответствующего документа страна «никому ничего не должна».

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем стороны должны заняться согласованием графика выплат, их порядка и маршрута. Также России и СЕ пора выбрать сумму взноса, добавил заместитель министра.

«Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники», — заключил Сторчак.

Ранее в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.