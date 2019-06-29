Путин рассказал о непростом диалоге с Абэ по мирному договору

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии Синдзо Абэ заявил о налаживании непростого диалога по мирному договору. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что особое внимание лидеры уделили проблеме Корейского полуострова.

Стороны исходят из того, что ядерная проблема там может быть решена только дипломатическими путями, отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Абэ намерен обсудить с Путиным тему мирного договора.