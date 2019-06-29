Трамп на примере подтвердил слова Путиным о либерализме

Президент США Дональд Трамп согласился в оценке президента РФ Владимира Путина ситуации с либерализмом.

Ранее Путин заявил, что в современном мире либерализм не имеет права на абсолютное доминирование и диктат.

Отвечая на вопрос журналистов по итогам саммита G20, Трамп отметил, что упадок в Лос-Анджелесе доказывает правоту Путина в отношении либерализма.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.