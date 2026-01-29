На текстильном складе в Одинцово ликвидировали открытое горение

На текстильном складе в Подмосковье ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Прошлым вечером в Одинцовском городском округе загорелся склад с текстилем. Огонь распространился на 1,8 тыс. кв. м. На этой площади его удалось локализовать. Густой черный дым и зарево от пожара были видны издалека.

На территории склада расположен магазин с промышленной химией. В МЧС по Московской области заявили, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники. Пожарным удалось не допустить перехода огня на близкорасположенный склад с опилками.

Днем 28 января в подмосковном поселке городского типа Горки Ленинские загорелась кровля конюшни на Административной улице, дом 1. Площадь пожара составила более 4,5 тыс. кв. м. В момент возгорания животных в конюшне не было: специалисты вывели из здания почти 50 лошадей. С огнем боролись 29 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Им удалось локализовать и потушить возгорание на площади в 2 250 «квадратов». В прокуратуре Подмосковья рассказали, что пожар возник в одноэтажном складском помещении, а потом перекинулся на кровлю соседней конюшни.

