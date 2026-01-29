Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Политика

СМИ: Трамп изучает новые варианты нанесения ударов по Ирану

CNN: Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры об ограничении ядерной программы страны и производства баллистических ракет не принесли результатов. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, он изучает вопрос авиаударов по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям.

CNN подчеркивает, что Трамп еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях, но считает, что его военные возможности расширились по сравнению с началом месяца, поскольку в регион прибыла авианосная ударная группа США.

По словам источников телекомпании, в январе США и Иран обсуждали возможную встречу для обсуждения деэскалации конфликта, но она так и не состоялась. При этом другой источник заявил, что серьезных прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном не было, поскольку американский лидер в последние дни усилил угрозу применения силы.

На фоне угроз военных действий США также потребовали предварительных условий для встречи с иранскими официальными лицами, включая окончательное прекращение обогащения урана, являющегося центральным элементом иранской ядерной программы, новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских марионеточных сил в регионе.

Источники CNN также заявили, что самым большим камнем преткновения стало требование США к Ирану ограничить дальность действия баллистических ракет.

28 января Трамп сообщил, что ВМС США направили на Ближний Восток «огромную армаду» во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он пригрозил Тегерану применить силу, если власти республики откажутся заключить сделку.

Ранее в Иране заявили о вступлении в третью фазу конфликта с США и Израилем.
 
