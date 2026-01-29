Размер шрифта
Украинский депутат заявил, что Зеленский обсуждал возможность наступления на Белоруссию

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский раздумывал о наступлении ВСУ на Белоруссию
Администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез обсуждал возможность наступления на Белоруссию. Об этом в интервью агентству БелТА рассказал депутат украинской Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, Зеленский вполне реально обсуждал наступление Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии с целью эскалации конфликта.

Депутат отметил, что сейчас у украинского президента нет такой технической возможности, но он делает все возможное, чтобы обострить конфликт и отодвинуть его мирное урегулирование.

Дмитрук подчеркнул, что для Зеленского мир на Украине является политическим и физическим концом. Поэтому украинский президент будет делать все, что бы не допустить заключения мира.

В конце декабря президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Зеленский привел к разрушению процветающего региона Европы, и призвал его к мирным переговорам, пока ситуация не стала необратимой.

Ранее Лукашенко оценил возможность завершения конфликта на Украине.
 
