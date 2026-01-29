Размер шрифта
Сотрудникам погранслужбы США приказано не вступать в контакт с провокаторами

Американским пограничникам приказали не общаться с провокаторами
Michael Dwyer/AP

Власти Соединенных Штатов приказали сотрудникам службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) не вступать в контакт с провокаторами в ходе мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов, сообщает агентство Reuters.

«Сотрудникам иммиграционной и таможенной службы США в Миннесоте в среду было приказано избегать контактов с «провокаторами» в ходе проведения президентом Дональдом Трампом мер по ужесточению иммиграционного законодательства, согласно внутренним инструкциям», — передает агентство.

Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех иммигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости. В документе отмечается, что единственный формат общения пограничников с мигрантами предполагает, что силовики будут отдавать приказы. Во всех других случаях общение считается бессмысленным и нежелательным, написано в инструкциях.

До этого руководство Демократической партии США рекомендовало ее законодателям не ездить в Миннесоту, где проходят протесты недовольных действиями федерального правительства.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном увольнении министра внутренней безопасности США.
 
