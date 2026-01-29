Размер шрифта
«Как шкуру неубитого медведя»: дипломат рассказал о планах ЕС на российские активы

Российский дипломат: ЕС уже «поделил» российские активы между Киевом и своим ВПК
Евросоюз уже «поделил» на бумаге незаконно замороженные активы Российской Федерации между киевским режимом и собственным военно-промышленным комплексом. Об этом заявил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что активы Центрального банка России на €210 млрд заморожены в Европейском союзе (ЕС). Как отмечается, €180 млрд находятся в замороженном состоянии на счетах бельгийской компании Euroclear. Еще примерно €20 млрд — во Франции, а остальная часть — в Люксембурге и Германии. При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам.

По оценке Европейской комиссии, ежегодный доход от замороженных российских активов может составлять примерно €2,5–3 млрд. Точная сумма зависит от уровня процентных ставок.

Ранее стало известно, какую сумму страны G7 передали Украине из доходов от активов России.
 
