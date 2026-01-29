На прилавках в России обнаружили тонны поддельного сыра и масла

В 2025 году Роспотребнадзор нашел рекордное количество поддельного сыра и масла на российских прилавках, пишет «Парламентская газета».

По данным ведомства, с мая прошлого года на кассах в России была заблокирована продажа 613 млн молочных продуктов: у 333 млн из них истек срок годности, а 278 млн были произведены незаконно. Кроме того, почти 18% проб молока и молочной продукции в прошлом году были сфальсифицированы или их качество не соответствовало заявленному.

«По результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68 процента, в 2023 году — 12,04 процента, в 2024 году — 13,09 процента, то в 2025 году уже — 17,68 процента», — говорится в статье.

В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего молочную продукцию подделывают, добавляя растительные масла и жиры, говяжий жир, крахмал, сою или незаявленные в составе компоненты, например, сухое молоко.

Прошлым летом зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила ужесточить наказание за фальсификацию молочной продукции в десять раз. Она отметила, что максимальный штраф за подделку молочки не превышает 300 тыс. руб. Нарушителей это наказание не останавливает.

Ранее около трети автосервисов в РФ столкнулись с поддельными автозапчастями.