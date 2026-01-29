Немецкий журналист заявил, что Зеленский может приехать в Москву

Welt: Зеленский мог бы приехать в Москву для продолжения переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы приехать на переговоры в Москву для приближения мира. Такое мнение выразил журналист немецкого телеканала Welt Штеффен Шварцкопф, передает РИА Новости.

По его словам, к данному моменту есть конструктивные разработки, которые могут устроить Россию и Украину, несмотря на «тяжелые возобновившиеся атаки».

«И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся», — сказал Шварцкопф.

Российский президент в сентябре 2025 года предлагал Зеленскому провести переговоры в Москве, но он отказался от визита. В конце декабря президент Украины заявил, что готов к встрече с Путиным в любом формате. При этом он отметил, что подобные контакты возможны при условии, если они приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.

28 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным. Он также рассказал, что эта тема не один раз обсуждалась во время разговоров российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

